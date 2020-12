Rechaza líder evangélico ser “irresponsable” por promover “vacuna milagro” antiCOVID

El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, dijo que la responsabilidad de buscar alternativas para salvar a las personas de Coronavirus es del Gobierno y no de la asociación a la que representa.



Lo anterior, lo comentó luego de que el director general de Asuntos Religiosos, Sergio Ulises Montes, señalara como "irresponsable" promover la vacuna Hydrotene sin respaldo del Sector Salud.



"Respeto su opinión, él sabrá, él no sé qué está haciendo por el bien de la sociedad ni por el bien de las asociaciones religiosas. Pero nosotros en ese sentido estamos salvando vidas y salvar vidas no es una irresponsabilidad".



Respecto de que no es un ministro de culto, Trujillo Álvarez respondió que Ulises Montes desconoce la historia de la Red Evangélica.



"No conoce la historia de la Red Evangélica, llevamos 17 años y tenemos constituida la asociación civil Red Evangélica. Él acaba de llegar hace dos años; hemos visto pasar a varios directores de asuntos religiosos y muchas veces no tienen idea de las cuestiones religiosas", expuso.