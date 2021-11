Rechaza MORENA reservas y aprueba los recortes

Con el rechazo a 100 por ciento de las reservas presentadas hasta anoche, avanzó el debate en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la mayoría de MORENA, PVEM y PT ratificó los recortes al INE y a los poderes Legislativo y Judicial por 8 mil 38 millones de pesos para 2022.Hasta el cierre de esta edición, 150 diputados pasaron a tribuna para exponer cerca de 500 de las mil 994 reservas inscritas en el orden del día, entre las cuales pidieron recursos para medicinas, turismo, educación, ciencia y tecnología, deportes y seguros de desempleo, entre otras cosas.El debate en lo particular inició a las 10:45 horas. Para agilizar el proceso, que se antojaba largo, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer un acuerdo: “A quien presente de manera conjunta de una a dos reservas se le concederán tres minutos, a quien presente de tres a cuatro reservas se le concederán cuatro minutos y a quien presente cinco o más reservas se le concederán cinco minutos”.El primer legislador en pasar a tribuna fue el diputado panista Miguel Ángel Monraz Ibarra, que interpuso cinco propuestas de modificación al dictamen, principalmente para crear un seguro de desempleo a las personas que se quedaron sin trabajo por los recortes que se dieron en las empresas en la crisis por la pandemia de COVID-19. Fue rechazada por la mayoría de MORENA y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).El desfile continuó: Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) pidió regresar el Seguro Popular, Edna Díaz (PRD) propuso la reasignación de recursos a programas transversales para la mitigación del cambio climático, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) planteó redistribuir el ingreso hacia los Estados y municipios, mientras que Yerico Abramo Masso (PRI) llamó a reasignar 500 millones de pesos a los Pueblos Mágicos para que puedan reactivar su economía. Todas fueron rechazadas.Monraz Ibarra lamentó que los diputados de MORENA votaran ciegamente contra todas las propuestas de la oposición.“Como si eso dañara al PAN. No, mis amigos, con su actitud, soberbia, indolencia y sus mentiras le están haciendo daño a las familias mexicanas. A pesar de sus rechazos, a pesar de su negativa, una y otra vez el PAN pondrá sobre la mesa propuestas en beneficio de las familias mexicanas”, insistió.En el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, los morenistas, petistas y verdes aprovecharon sus reservas para pasar a hacer posicionamientos políticos para después retirarlas.Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que el presupuesto es dinero del pueblo para servir al pueblo y aseguró que hoy “se está devolviendo al pueblo lo robado”. Aseguró que el dinero se destina a los más necesitados y criticó el presupuesto alterno, que beneficia al capital extranjero.“La verdad es que dan flojera. Les hace su discurso el señor equis, se los hacen en inglés en la embajada de Estados Unidos y a los que no saben inglés se los traducen y luego vienen a repetir, como marionetas de la oligarquía y de los intereses del capital extranjero”, reclamó.Así, el PEF 2022, que contempla un gasto total de 7 billones 88 mil millones de pesos para 2022, se mantiene con los cambios avalados en la Comisión de Presupuesto el pasado martes, con un recorte de 8 mil 38 millones de pesos, de los cuales 4 mil 913 millones se quitan al Instituto Nacional Electoral (INE), 2 mil 935 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 65 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 125 millones de la Cámara de Diputados.Esos recursos serán reasignados a las Secretarías de Agricultura (2 mil 700 mdp), del Bienestar (2 mil 457 mdp), Salud (mil 580 mdp), de Relaciones Exteriores (560 mdp), del Trabajo (500 mdp), de Educación Pública (116 mdp) y a la Cámara de Senadores (125 mdp).Como parte del recorte al INE, EL UNIVERSAL constató que la Comisión de Presupuesto ajustó a la baja los salarios que el órgano electoral propuso en un principio y en el que se establecía un tope máximo de 254 mil 497 pesos netos mensuales al sueldo de los consejeros, en el cual se plantea reducir a 144 mil 703 pesos netos al mes, ligeramente más que los 143 mil 244 pesos que se autorizaron en el PEF 2021.