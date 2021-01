Rechaza OPLE aplicar medidas cautelares en contra de Cuitláhuac García

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, rechazó la solicitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aplicar medidas cautelares en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por supuestamente violar la normatividad constitucional y legal en materia electoral local.



El representante del tricolor ante el Consejo General, Zeferino Tejeda Uscanga, lo acusó de realizar actos que favorecen al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), partido que lo postuló para ser candidato en 2018 y por el cual logró la titularidad del Ejecutivo veracruzano.



En el escrito de denuncia, de fecha 13 de noviembre, señaló que el mandatario estaba aprovechándose de su investidura, al utilizar su imagen y colores oficiales de MORENA para beneficiar a ese partido político, destacando obras y servicios realizadas con presupuesto asignado al titular del Poder Ejecutivo.



Tejeda Uscanga añadió que el hecho de publicar en espectaculares en diferentes lugares del Estado su imagen utilizando los colores oficiales de su partido, viola la disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal.



Además de denunciar una presunta “sobreexposición indebida” del mandatario estatal, insistió que esto tenía la “clara intención de beneficiar a los candidatos que dicho instituto político postule, con miras al próximo proceso electoral en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos”.



No obstante, los integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, por mayoría de votos, desestimaron los alegatos del representante priísta que aportó como pruebas fotografías de siete anuncios en diferentes lugares de la región capital y por tanto, declararon improcedente la solicitud de medidas cautelares en contra de García Jiménez que consistían en mandar a retirar dichos espectaculares.



Con relación a la petición para que se ordenara al Gobernador abstenerse en el futuro de promocionar su imagen y al partido político MORENA, también fue declarada como improcedente al tratarse de actos futuros de realización incierta. “Se trata de hechos de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no”, refiere la decisión del órgano colegiado.



Los consejeros del OPLE decidieron no pronunciarse sobre los señalamiento de presunto uso indebido de recursos públicos a través de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, ya que requeriría de “un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego”.



En torno a las acusaciones de presuntos actos anticipados de campaña, la autoridad comicial determinó que las mismas resultan genéricas, pues el quejoso no aportó mayores elementos o pruebas relacionados con ello las cuales permitan analizar en sede cautelar dicha infracción.