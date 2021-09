Rechaza ORFIS señalamientos de haber “limpiado” observaciones a entes fiscalizables

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, pidió a todos los presidentes municipales no dejarse sorprender por “el canto de las sirenas” de aquellos despachos contables, diputados o actores políticos que les prometen solventar sus irregularidades a cambio de un pago.



Aclaró que la única instancia donde pueden aclarar toda observación del reciente Informe de la Cuenta Pública 2019 y de los años previos, es el ORFIS, donde únicamente con apego a la ley, documentación oficial y pruebas podrán resolver su situación.



Recomendó a los presidentes municipales que están por concluir sus encargos, acercarse al ente fiscalizador, pues la Ley Superior de Fiscalización contempla distintas etapas en las cuales tienen la oportunidad de poder solventar y presentar todos los elementos que tengan a su alcance para aclarar las observaciones.



Advirtió que los Alcaldes pueden tener más problemas, si intentan por otra vía tratar de solucionar, pues únicamente serán sorprendidos y engañados, por quienes les aseguren solventar por otra vía, que no sea la legal.



La auditora general señaló que el ORFIS es una instancia técnica, autónoma y ajena a cualquier tipo de presión.



En ese sentido, comentó que en el reciente Informe de la Cuenta Pública 2019 no recibió ninguna presión, instrucción o sugerencia de incluir o excluir algún ente público estatal o municipal con un presunto daño público.



De igual forma, negó que se haya “limpiado” o “ayudado” a alguna dependencia gubernamental para no tener o disminuir su daño patrimonial, al contrario, aseguró el trabajo fue muy meticuloso y detallado, para incluir cualquier irregularidad presentada.



Delia González Cobos aclaró que en el caso de los Ayuntamientos, el presunto daño patrimonial fue muy elevado, debido a que muchas de las obras públicas no contaban con un expediente completo.



Explicó que en una gran cantidad de casos, las obras no contaban con el dictamen de validación de la Comisión Nacional del Agua, PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que la ley lo exige. Por ello, es que se observó como presunto daño el total del monto de las obras, pero dijo que en cuanto lo presenten, en esos casos quedará solventado.



Sin embargo, igualmente hay casos donde incluso fue presentada documentación falsificada, en un intento de engañar al ORFIS, hecho que fue ya advertido y se procederá en consecuencia.



La auditora general comentó que con base a las revisiones mensuales y trimestrales que hacen de los Ayuntamientos, ha podido establecer que algunos difícilmente podrán solventar el presunto daño, pero aun así, se les brinda la oportunidad de aclararlo en la etapa de substanciación, donde se integra un expediente, que en caso de no solventarlo, se procederá a la denuncia penal correspondiente.



Indicó que el ORFIS no será quien determine si hay un delito o no, pues ya corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y sólo presentarán denuncias de hechos, de posibles actos que impliquen un delito.