Rechaza PAN cambios a Reglamento para asignación de Pluris y Regidurías

El representante de Acción Nacional (PAN) ante el Consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Rubén Hernández Mendiola, reiteró la inconformidad de su partido a los cambios que se hicieron al Reglamento de Candidaturas a Cargos de Elección Popular relacionados con la asignación de Diputaciones Plurinominales y de las Regidurías en los 212 Ayuntamientos.



“Las razones de que la medida sea proporcional, idónea, necesaria, resultan insuficientes para sostenerla, sin que ello implique la oposición a la medida de garantizar la paridad de integración final de los órganos de representación”, cuestionó durante la discusión del proyecto de acuerdo que finalmente fue aporbado por unanimidad de votos.



Y es que desde su punto de vista, el trasladar el ajuste que antes se realizaba respecto del partido político con menor votación, al que obtenga en la elección correspondiente el mayor número de sufragios, cuando un género esté subrepresentado, provocará una afectación final a los candidatos que registren y que están esperando tener la mayor votación por voluntad de la ciudadanía.



“En términos prácticos sería que las fórmulas de hombres por cada partido se sustituirían por fórmulas de mujeres y por qué razón ahora se haría ajuste a los partidos con mayor votación y no a los de menor votación como anteriormente estaba contemplado en dicho reglamento”, insistió.



Hernández Mendiola reiteró que esta modificación violentaría el principio de equidad en la etapa de resultados, ya que quien obtengan los mayores porcentajes de votación debería ser el menos afectado respecto de las candidaturas postuladas.



Pero la consejera María de Lourdes Fernández Martínez afirmó que con la reforma se da certeza a los partidos minoritarios de que sus abanderadas mejor posicionadas podrán integrar el órgano de representación respectivo y al mismo tiempo se estaría garantizando la paridad en la integración del mismo.



José Arturo Vargas Fernández, representante del Partido Cardenista, dijo que si no se aplicara la asignación de la manera que hoy fue aprobada se tendría “una tiranía de la mayoría”, que afectaría a las minorías.



Sostuvo que el acuerdo del OPLE permite que los representantes de los partidos minoritarios tengan un acceso real a la integración del Congreso y los Cabildos municipales, “y se logre un equilibrio entre los partidos mayoritarios y los minoritarios, independientemente de las postulaciones que presentemos”.



El consejero Roberto López Pérez rechazó los cambios propuestos y avalados, diciendo que con estos no se garantiza el respeto a la voluntad expresada en las urnas, por lo que a su manera de ver, los institutos políticos con menor votación debieran ser los afectados con el ajuste por paridad de género subrepresentado.



El representante de Fuerza por México, Pedro Pablo Chirinos Benítez, señaló que ante la deuda histórica con las mujeres, se deben buscar todas las medidas posibles que compensen esta situación en su favor.



La consejera Mabel Aseret Hernández Meneses dijo que con los cambios se busca maximizar los derechos político-electorales de las mujeres y ellas se verán más beneficiadas si son respaldadas por un partido mayoritario.



“A través de este acuerdo se está respaldando, soportando, dándole una columna vertebral al principio de paridad de género (…) que las mujeres participen en un partido mayoritario les va a permitir crear una carrera dentro del partido y poder llegar a tener mayor respaldo desde el tipo presupuestal hasta la propia carrera política”, expresó.



El representante de Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, recordó que el principio de representación proporcional es para beneficio de las minorías.



“En este momento se les está dando acceso a que tengan puestos de tomas de decisión a través de los partidos mayoritarios que no deberían tener acceso a esos puestos conforme al espíritu de esa reforma de 1977”, precisó.



Su homólogo del Partido Encuentro Solidario (PES), Daniel de Jesús Rivera Reglín, coincidió que no se está violentando la voluntad ciudadana respecto al número de posiciones que obtenga un partido en las elecciones, sino a la distribución de éstas por género.



Por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Claudia Bertha Ruiz Rosas expuso que la paridad de género no se agota con la postulación de las mujeres a los cargos de elección popular, sino cuando se realiza la integración de los órganos legislativos o deliberativos como los Cabildos, ya que se les daría mayor oportunidad a las de los partidos minoritarios.



Finalmente, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, resaltó que el OPLE está dando un paso más en favor de las mujeres con el acuerdo, ya que se está garantizando mayor equidad para ellas.