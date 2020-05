Rechaza Sindicato del ingenio Central Potrero notificación de rescisión de contrato

El sindicato de la sección 23 del ingenio Central Potrero rechazó la notificación de rescisión de contrato del secretario general, Ignacio Román Armas, otros tres del Comité y dos miembros de la Comisión de Utilidades, al considerarlo improcedente.



El Secretario General de este sindicato explicó que esperarán a que la empresa presente el documento a la Junta de Conciliación y ésta, a su vez, se los notifique; y será cuando se acepte el documento, mas no quiere decir que vamos aceptar que estamos rescindidos del contrato, aclaró.



A partir de esta notificación, será cuando se tomen las medidas y acciones necesarias. Para eso existe un periodo de 30 días que otorga la Ley para contrademandar o presentar las pruebas de lo que la empresa argumenta.



En ese contexto, expuso que hasta a sus oficinas llegó, el pasado jueves, el jefe de Recursos Humanos, Jesús Acosta, acompañado del notario público, José Portillas Bonilla, para entregar la notificación de rescisión de contrato, quienes les leyeron el documento pero como no se les recibió nada, no la dejaron, anotó.



Al preguntar porque no aceptaron la notificación, comentó que no lo consideraron prudente; pero aseguró que lo que busca la empresa es asustarlos, presionarlos y mientras ellos sigan en esa postura, no existen las condiciones para negociar.



Expuso que el Sindicato está en la mejor disposición de llegar al diálogo pero siempre y cuando no esté de condición la reestructuración de plazas, porque jamás aceptarán, advirtió Román Plazas.



Lo que sí precisó es que conforme a derecho se van a defender, porque consideran que ellos tienen la razón al exigir el pago de las utilidades que les corresponden por Ley, del año fiscal 2019.



Mientras tanto, todo está parado, ya no se llevaron a cabo los trabajos de limpieza por terminación de zafra y los obreros, a partir de que concluyó oficialmente la molienda, se fueron 36 días de vacaciones.



Lo que sí anotó es que estarán pendientes de que ningún personal de confianza realice trabajos dentro de la fábrica; pero todo lo llevan a cabo dentro de la Ley laboral.