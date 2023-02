Rechazan en Chontla obra que afectaría áreas verdes en parque municipal

Mientras que el alcalde priista Néstor Enrique Sosa Peña se encuentra en Xalapa para promocionar un carnaval, habitantes de este municipio, en la Sierra de Otontepec, protestan contra la construcción de una obra que afectaría las áreas verdes.Sin tomar en cuenta que afectará el parque municipal y aún contra el malestar generalizado, el Alcalde pretende construir una cocina comunitaria en dicho lugar, acusó el señor Bardomiano Trinidad Morales, uno de los inconformesAclaró que la ciudadanía no rechaza la obra sino la ubicación, por lo que han sugerido que se busque otro predio. Sin embargo, aseveró, el Presidente Municipal no ha escuchado las opiniones, recalcó.Ante ello, un grupo de pobladores optó por sembrar plantas en el área donde el Ayuntamiento delimitó el espacio para la obra de referencia, ante lo cual el Alcalde habría amagado con denunciarlos por la responsabilidad que resulte.Mientras tanto, Néstor Sosa, considerado el alcalde más joven de Veracruz, se encuentra en Xalapa, donde ofreció una rueda de prensa en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado para promocionar el Carnaval Tradicional 2023, uno de los más populares en la zona norte, específicamente en la Sierra de Otontepec.Los inconformes insistieron que no rechazan la cocina comunitaria, pero alegan que no debe afectar las áreas verdes, ante lo cual proponen que la construyan a un costado del Banco Bienestar, donde “sería un lugar adecuado y bien ubicado”, añadió otro de los quejosos.Y ante el rumor de que el Presidente Municipal pretende entablar denuncias contra los ciudadanos y mantener en pie el proyecto de obra, los protestantes advirtieron que estarán en la postura de tomar el edificio del Ayuntamiento si es necesario, lo que agudizaría el conflicto social.