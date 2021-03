Rechazan medida que Alcaldía de Coatepec tomó contra vendedores de “palmitas”

Agradeceremos al Señor Director de AlCalorPolítico la publicación de esta nota:El día de hoy, sábado 27 de marzo de 2021, fuimos a “dar la vuelta” a Coatepec adonde acostumbramos hacer compras y paseo sabatino. Cabe mencionar que por las celebraciones de la Semana Santa los templos están abiertos y también se nota mucho movimiento en el comercio: restaurantes, cafés, el mercado municipal y el ecológico, negocios de artesanías, etc.Recorrimos las aceras de la Iglesia de San Jerónimo buscando a los artesanos que tejen las palmas tradicionales para el Domingo de Ramos y tuvimos la desagradable sorpresa de que ya casi no quedaba ninguno porque dos empleados del municipio estaban corriendo y amenazando a los pocos vendedores que se atrevían a estar allí, dándoles órdenes terminantes de desalojar el espacio argumentando que por la pandemia, que por los contagios, que si los cubrebocas y, finalmente, les daban la increíble alternativa de que “por órdenes superiores”, si querían vender sus palmas sólo podían hacerlo si se mantenían circulando, que tenían que vender mientras iban caminando, es decir que tenían que traer el producto terminado y llevarlo cargando en una mochila para irlo ofreciendo, una medida de lo más extraña si consideramos que el espacio disponible alrededor del templo y los jardines del mismo bien podrían servir para que este fugaz comercio popular se realizara con la debida sana distancia.El caso es que estas personas vienen a Coatepec desde poblados bastante lejanos, por caminos de terracería, en transportes de segunda, cargando la palma cortada que irán tejiendo y adornando con flores y plantas medicinales conforme lo demande el público, por eso no pueden llegar con su producto terminado, amontonado en cajas de huevo porque se corre el riesgo de estropearlo y ya no lo podrían vender.Son mujeres, niños y adolescentes en su mayoría, artesanos en los ratos que les deja la agricultura de subsistencia que practican en sus lugares de origen, o sea que fechas rituales como el primer viernes de marzo, cuando pueden elaborar y vender los “ramos” o las “palmas” del Domingo de Ramos s on oportunidades para ganar apenas unos centavos , sobre todo en estos tiempos que han pegado tan fuerte en su maltrecha economía.Ver el acoso de la gente del municipio hacia los tejedores puso de manifiesto el clasismo, porque iban contra gente pobre, y el racismo, porque la mayoría de los tejedores de palmas venían de comunidades indígenas.Fue (indignante) ver la manera autoritaria y despectiva en que actúan los emisarios por orden de las autoridades, probablemente porque a los campesinos devenidos en artesanos por uno o dos días no les pueden sacar nada.Cuando nos unimos a la protesta nos dijeron que podíamos ir a quejarnos al Ayuntamiento pero allí nuestra inconformidad hubiera quedado perdida en algún cajón, así que preferimos publicarlo en las redes y en un medio de comunicación, esperando que en lo subsecuente los servidores públicos corrijan estos procedimientos discriminatorios y tengan conductas más humanas y solidarias.Confiamos en que las instancias correspondientes del Ayuntamiento de Coatepec revisen y eviten estas medidas excluyentes.Atentamente:Evelia María Botana MontenegroAdrián Mendieta Pérez