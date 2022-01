Rechazan regidores de Veracruz ratificación de directores del IMM y Policía Municipal

En la primera sesión de Cabildo, regidores de la oposición manifiestan su total rechazo a dos nombramientos realizados por la alcaldesa Paty Lobeira Rodríguez, señalan ineptitud e incapacidad en el área por parte de los involucrados, quienes repetirían en el cargo.Se trata del Blanca Aquino Santiago como directora del Instituto Municipal de la Mujer y el director de la policía municipal, Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, ambos estuvieron en la administración pasada con su cuñado Fernando Yunes Márquez.La regidora décimo segunda del ayuntamiento de Veracruz, Lissethe Martínez Echeverría, rechazó la ratificación y expuso la falta de capacidad de Blanca Aquino para estar al frente del Instituto, advirtiendo lo gris del Instituto en la pasada administración.También señaló que las actividades se realizaron sin perspectiva de género y existen quejas sobre su desempeño y nula atención, además de no contar con estudios formales para cumplir con el perfil que requiere ese cargo no de haberse actualizado durante los últimos años qué estuvo a cargo.Por otra parte, el regidor octavo, Daniel Martin Lois, al oponerse en la ratificación de Jorge Miguel Rodríguez a cargo de la Policía municipal, argumentó se debe a que su desempeño en la pasada administración no cumplió con objetivos, ya que los casos de violencia y robos en la ciudad están aumento.Ante ello, los seis ediles del Movimiento de Regeneración Nacional votaron en contra, reclamando la reconsideración por parte de la alcaldesa para postular personas con capacidad e integridad y que cumplan cabalmente con el perfil, en beneficio de los porteños.