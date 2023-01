Recibe Compañía K9 de la Fuerza Civil actualización para detección de bombas

La compañía K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz recibió su última actualización en detección de artefactos explosivos y sus componentes para mejorar el desempeño de los agentes en la localización de posibles bombas.En una demostración, el comandante Eduardo Hernández Rivera explicó que desde su entrenamiento, al perro se le enseña a manejar los ruidos fuertes, a fin de que éstos no los distraigan de su labor, Asimismo, mencionó que se trabaja desde la parte psicológica para que el animal pueda llevar el equipo táctico sin percibirlo como algo ajeno, este mismo entrenamiento psicológico está en función de ayudar al perro a sentirse cómodo en las unidades de transporte terrestres, aéreas o acuáticas.Cabe destacar que la SSP de Veracruz recibió una capacitación en 2015 por agentes de Bosnia para la implementación de la compañía K-9. Tras recibir la correspondiente certificación, año tras año reciben actualizaciones, siendo la última en artefactos explosivos y sus componentes, esto derivado de que existe una gran cantidad de sustancias que se pueden usar para crear un dispositivo explosivo, “tener este conocimiento sirve para mejorar la eficacia de los agentes en campo”, añadió.De acuerdo con la información proporcionada, ningún perro es drogado o maltratado durante su entrenamiento. El Comandante explicó que en su lugar se usan aromas sintéticos para evitar que el animal se exponga a sustancias ilegales que lo puedan intoxicar. Al negar que se les propinen golpes y maltrato, refirió que se les aplica el método de seguimiento de la recompensa, en el que al perro se le entrega alimento seco tras ejecutar una orden.Durante la demostración, el Comandante indicó que la mayoría los perros que actualmente operan en la compañía K-9 y los cachorros que están siendo entrenados son descendencia de “Gadafi”, el primer integrante de procedencia francesa y pastor belga.Explicó que esta raza es usada en específico porque presenta el equilibrio ideal entre destreza, fuerza y salud, pues no suelen presentar enfermedades como el pastor alemán, además de que su atención es mayor y pueden realizar su tarea en entornos llenos de comida sin que se vean atraídos por el alimento.Añadió que el que los cachorros sean descendencia de “Gadafi”, esto no garantiza que todos los integrantes de las nuevas camadas sean aptos para ser perros policía, razón por la que se realizan dos evaluaciones, la primera a los tres meses y la segunda a los seis meses, esto con la finalidad de reconocer qué elemento tiene mejores habilidades que le permitan desempeñarse en alguna de las especialidades, entre esas están:-Detección de narcóticos-Detección de armas-Detección de explosivos-Detección de divisas-Búsqueda y rescate de personas-Búsqueda y detección de restos humanosAquellos perros que no sean seleccionados para ser parte de la compañía K-9 tendrán el mismo destino que los elementos jubilados, es decir, se darán en adopción, pero el Comandante Hernández fue claro en decir que este proceso es sumamente cuidadoso, pues se procura que el adoptante le pueda dar la misma calidad de vida que se les dio durante los entrenamientos, así como que las características del nuevo hogar sean óptimas para albergar a un perro de esa raza.Un punto curioso del entrenamiento es que a los perros se les enseñan los comandos en francés, la explicación oficial es que el francés usa términos más cortos con sonidos más claros para el perro, además de que permite hacer la distinción entre los comandos en español para los humanos y los dados en francés para los perros.En este momento hay 27 elementos de la compañía K-9 en operación y 9 cachorros están siendo entrenados para el mismo fin, todos con la tarea de mejorar la seguridad de los y las veracruzanas.