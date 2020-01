Recibe Congreso nuevo Informe de la Cuenta Pública 2018

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, presentó los informes de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, a petición del Congreso del Estado.



En el acto protocolario destacó que en la entidad existe una “verdadera transformación” en la fiscalización del gasto público, pues ya no hay distingos para aplicar la Ley.



“En México y especialmente en Veracruz, ha empezado una verdadera transformación, a fin de que el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad, donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado a nuestro país”.



Recordó que el Congreso consideró que no existían elementos suficientes para aprobar el trabajo presentado el año pasado, de ahí que los diputados rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019 por Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.



“Esto significó un hecho inédito al presentarse por primera vez un acontecimiento de esta naturaleza en nuestro Estado, lo que implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados”.



Añadió que el plazo conferido, que vencía este 31 de enero, era improrrogable, lo que significó un reto para efectuar esta importante labor.



“Quiero decirles que no había excusas, que en todo momento las y los servidores públicos del ORFIS estuvimos convencidos de que este proceso debía realizarse a pesar de las adversidades que se pudieran enfrentar; porque en esta tarea, no estábamos solos.



“Siempre se tuvo el acompañamiento, respaldo, confianza y orientación de las y los diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia, mismos que participaron de manera conjunta con el ORFIS



Finalmente dijo que lo conducente es esperar la determinación del Pleno que integra esta legislatura para continuar con el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.



“Lo que nuevamente representará un importante compromiso pues, como lo he mencionado en diversas ocasiones, dicho proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el ORFIS cumplirá en términos de ley”, garantizó.