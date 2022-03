Recibe Cuichapa ambulancia por parte del DIF Estatal

Cuichapa cuenta con nueva ambulancia totalmente equipada, luego que el anterior Gobierno Municipal diera por concluido el comodato y la devolviera al Gobierno del Estado al argumentar que este municipio no la necesitaba.La presidenta del DIF Municipal, Azucena León Montero, explicó que por esa situación, durante estos tres primeros meses no pudieron ofrecer este servicio.Agregó que lograr que el DIF Estatal volviera a autorizar otra ambulancia fue todo un reto porque se tuvo que demostrar que Cuichapa sí necesita de este servicio.“Es indispensable para la Unidad de Rehabilitación y que además, se tiene una demografía amplia como es la cabecera donde se ofrecen los servicios y se traen pacientes de la parte baja, lo que es Providencia, El Zapote, Toluquilla, 5 de Mayo, Los Ángeles y otras; también se trasladan a pacientitos a esta Unidad básica de rehabilitación”, refirió.Añadió que también se tienen traslados programados de pacientes al CRISVER, al DIF Estatal y a otros hospitales de atención especializada en varias partes del Estado e incluso a la Ciudad de México.Afortunadamente, expresó, el DIF Estatal consideró todo lo que se le sustentó y este martes “nos entregó una ambulancia más nueva (modelo 2017), en mejores condiciones, con capacidad para trasladar a más personas, porque la que entregó la pasada administración era 2014.Dijo León Montero estar contenta y agradecida con el DIF Estatal por este apoyo pues se podrá brindar este servicio totalmente gratuito a las personas más vulnerables.Azucena León Montero anunció que, con el apoyo del presidente municipal, Juan Manuel Torres Camacho, se construirá la Unidad Básica de Rehabilitación donde se encuentra el DIF, para que esté integrado el servicio médico con el servicio psicológico, “el objetivo es trabajar en una sola línea”.Aprovechó para dar a conocer la campaña de “Niño Sano”. Recordó que de pequeños el Centro de Salud hacia llegar a los padres de familia un escrito donde aceptaran o no la entrega de Albendasol; porque el Gobierno siempre estuvo preocupado por atender a la niñez; por eso hoy, al ya no dar el Gobierno este servicio, se lleva a cabo esta campaña, donde desde a partir de hoy jueves se les estará entregando dosis de Albendasol a los niños de la escuela Ignacio Zaragoza y el jardín de niños Zulema Tamariz.El objetivo es llevar todo un seguimiento, llevando un control de su peso, talla; posteriormente se les aplicarán vitaminas y serán atendidos por un dentista.Ahí, en los primeros estudios encontró con el apoyo de odontólogos, que por el uso del cubrebocas hay falta de higiene bucal y en ese contexto, informó que se trabajará con el uso del cepillo y aplicación del flúor para que cuiden su dentadura.En esta campaña también se apoyará con una psicóloga, donde se observó que, por el encierro de la pandemia, se detectaron ciertas patologías en los niños y que para sus padres no ha sido fácil detectarlo pero con el apoyo de las psicólogas a través de unas dinámicas, se verán este tipo de casos para darles atención especializada.Destacó que esta pandemia, si a alguien ha afectado, es a los niños; de ahí que se atenderán este tipo de casos con odontólogos, psicólogos y médicos generales para atender a la niñez de Cuichapa.