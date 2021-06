Recibe Diez Francos constancia de mayoría como alcalde electo de Orizaba

Con el compromiso de gobernar para todos y de que la ciudad habrá de seguir creciendo, Juan Manuel Diez Francos recibió la constancia que lo acredita como alcalde electo de Orizaba por tercera ocasión.



El empresario, quien llegó a las instalaciones del OPLE municipal a bordo de un vehículo Dodge Royal Mónaco, estuvo acompañado por su suplente, Edgar Chahín Kuri, y la síndica electa Michelle Fragoso, así como el síndico durante su segundo periodo, Enrique Hernández Olivares, y el ex alcalde Hugo Chahín Maluly.



Tras recibir su constancia de mayoría, el alcalde electo posó para la fotografía y ahí comentó que el pueblo voto y decidió, y quienes encabezarán la próxima administración trabajarán para bien de la ciudad.



“Gobernaré para todos, para los que votaron por mí y para los que no. Seré una gente sensible, escucharé, y Orizaba va a seguir creciendo, Orizaba va bien y va a ir mejor”, sostuvo.



De acuerdo con la lona de resultados del cómputo municipal que salió a colocar al presidente del OPLE, Diez Francos obtuvo un total de 34 mil 581 votos por la coalición Va por Veracruz, seguido por el también empresario Víctor Castelán Crivelli, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con 22 mil 223 votos.