Recibe Orizaba el Premio Excelencia Turística 2021 en la FITUR de Madrid

A través de su red social Facebook, el ex alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dio a conocer que este Pueblo Mágico recibió el Premio Excelencia Turística 2021 en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).El exmunícipe posteó: "Hoy 19 de enero de 2022, y en representación del alcalde Juan Manuel Diez y del ayuntamiento de Orizaba, y como ex presidente gestor, recibí de manos de José Carlos de Santiago, y con la presencia del secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Marqués, para Orizaba Pueblo Mágico el Premio Excelencia Turística 2021 en el marco de FITUR, la Feria de Turismo más importante del mundo en Madrid España".El ayuntamiento de Orizaba, fue galardonado por su transformación de vocación al turismo y creación de nuevas formas de trabajo para generar derrama económica.El premio fue entregado por José Carlos de Santiago, presidente Grupo Excelencias a Igor Fidel Roji López en representación del Gobierno de Orizaba.Es de resaltar que la entrega de los Premios Excelencias 2021 se realizó este día en el marco de la FITUR, por ser la feria de turismo más importante del mundo, además de que se celebra en Madrid.Los galardones se han celebrado sin falla cada año, a pesar de la compleja situación generada por la pandemia de la COVID-19.El Grupo de Excelencias creo los Premios Excelencias en el 2005, con el propósito de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados con el turismo.Desde entonces, se han convertido en un referente en Iberoamérica para todos aquellos que trabajan día a día para lograr la excelencia no sólo en ese sector, sino también en la gastronomía y la cultura.