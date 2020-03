Recibirá Veracruz subsidio para implementación del Sistema de Justicia Laboral

Para este Ejercicio Fiscal 2020, la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social distribuirá un subsidio de mil 401 millones 900 mil pesos entre 10 entidades federativas del país, entre ellas Veracruz, para la implementación de la primera etapa de la reforma al Sistema de Justicia Laboral.



Con base a los Lineamientos por los que se establecen las bases y requisitos que deberán cumplir las entidades federativas para acceder al subsidio destinado a la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, los montos a otorgarse a cada entidad serán conforme al promedio de demandas laborales recibidas de los años 2016 a 2019 en las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales, de conformidad con los planes y programas de trabajo que han presentado ante el Consejo de Coordinación.



En ese sentido, en los Centros de Conciliación Locales se debe tener un registro de 8 mil demandas como mínimo y 40 mil como máximo por año; mientras que en los Tribunales Laborales Locales, un mínimo de 9 mil demandas y un máximo de 45 mil.



De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2020, las entidades contempladas para recibir el subsidio son Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz.



Para recibir el subsidio, cada entidad federativa debe formalizar los Convenios de Coordinación en el Ejercicio Fiscal 2020, los cuales deberán ser suscritos por el Gobierno Federal, a través de sus representantes y por el Gobierno de la entidad federativa; así como por el Poder Judicial de la entidad o su representante, en caso de que el Programa incluya la creación de Tribunales Laborales.



Una vez suscrito el Convenio de Coordinación correspondiente, los recursos federales serán aportados, de acuerdo con la calendarización establecida en el cronograma de la Solicitud del Programa, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión de los trámites administrativos correspondientes.



El Subsidio otorgado a las entidades federativas que determine el Comité deberá ser ejercido dentro del Ejercicio Fiscal 2020. El 1° de octubre del 2020, la entidad federativa beneficiaria deberá enviar un reporte en el que precise el presupuesto devengado y comprometido hasta el 31 de diciembre de 2020; en caso de no hacerlo, no podrá ejercerse.



El Subsidio otorgado por el Comité que no se encuentre comprometido al 31 de diciembre de 2020, deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia.



El 15 de noviembre de 2020, la entidad federativa enviará a la Unidad Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral el acta de cierre, la cual deberá contener el presupuesto ejercido y devengado hasta la fecha.



Las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus competencias, brindarán apoyo y asesoría técnica a la Unidad Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral para el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal del programa de subsidios que la Secretaría instrumente para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.