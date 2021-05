Recién nombrado director del MAX busca posicionarlo a nivel internacional

A menos de un mes de la llegada de Henri Noel Bernard Medina a la dirección del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), el cambio se percibe en su programa de actividades.



Primero con la celebración del Día de los Museos, la exposición de trabajos recientes de la maestra Elsa Naveda y con la preparación de un programa más activo en línea, que incluye encuentros académicos con especialistas de otros países.



A principios de este año, el antropólogo Henri Noel Bernard Medina, como jefe del Departamento de Análisis Arqueométricos del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), impartió con Virginia Arieta el curso virtual “Olmecas: población, producción y tecnología en piedra y tierra”.



Curso que tuvo tanta aceptación en el público que ya se planea repetirlo debido a que “la cultura Olmeca es atractiva para el público en general y de todas partes del mundo; el taller no fue enfocado para especialistas pero tenía material serio y académico, fue de alto nivel, se llenó el curso, incluso tenemos lista de espera para el siguiente, planeamos repetirlo cada año, por lo menos”, refirió.



“En línea también tenemos en el MAX el programa dominical infantil Cuates del MAX, que surge como iniciativa a largo plazo, para acercar a los niños y niñas al museo al sensibilizar a los pequeños con el patrimonio cultural, además de motivar sus habilidades creativas en los diversos talleres que se ofrecen”.



“La inauguración de la exposición de la maestra Elsa Naveda fue todo un éxito, ella es bien conocida en la región, la gente conoce su trabajo, vino numeroso público. Todos acatamos la sana distancia. Estuvo muy bien. Como permanecerá expuesta por dos meses, haremos promoción para que el público asista y conozca sus trabajos”.



“Otro de nuestros objetivos será tener las redes sociales actualizadas para ofrecer más información del MAX en línea. Uno de los primeros pasos que haremos es continuar lo que hacía la maestra Sara Ladrón de Guevara cuando estuvo al frente del Museo, encuentros académicos con especialistas de distintos países, actividad que, si no se puede físicamente, será virtual, con el objetivo de posicionar al MAX no sólo nacional, sino internacionalmente. (Se buscará) proyectarlo, para que lo conozcan”.