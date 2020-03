Recital de violín y piano, este viernes en el Instituto Superior de Música, en Xalapa

Vivir en una ciudad como Xalapa, brinda la oportunidad de asistir a recitales de primer nivel con jóvenes artistas en ascenso. Tal es el caso de la presentación que este viernes, a las 18:00 horas, se ofrece en el auditorio del Instituto Superior de Música de Veracruz.



El programa para el recital inicia con Introducción y Tarantella, de P. Sarasate Romanza; No. 2 en Fa mayor, de L. V. Beethoven; Capricho No 9, de P. Locatelli; Legendé, de H. Wieniawski; Scherzo de la sonata FAE, de J. Brahms; Estudio de tango No 3 de, A. Piazzolla; A la Albéniz, de R. Shchedrin.



Programa que se presenta con la violinista Aisha Corona Aguilar; el acompañamiento de piano, con Gerardo Estrada Gómez.



Para concluir el programa con la participación de Alejandro Corona Aguilar, al piano, quien ejecutará la Suite Francesa No 5, en Sol mayor, de J.S. Bach; Sonata No 52, en Mi bemol mayor Op. 47, de J. Haydn; Ballade No 3, en La bemol mayor Op.47, de F. Chopin.