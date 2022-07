Reclama Cuitláhuac que lo comparen con Duarte; no manchen, no ofendan, dice

“No ofendan, eso de compararme con Duarte, se manchan, yo no me llevo así”, expresó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, ante los señalamientos del líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, Sergio Gil Rullán, quien acusó al mandatario de endeudar al estado e incluso lo comparó con el ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.“Respeto, pero no le voy a entrar, nada más que respeten. Cómo es eso de compararme con Duarte. Eso no se vale. Que no ofendan, no manches, eso de compararme con Duarte yo no me llevo así. No me voy a subir al ring, no se manchen, no hagan esas comparaciones”, respondió al agregar que quieren culpar a su gobierno de los 40 mil millones que les dejaron de deuda. “Pero no habla de cuando ellos guardaban silencio y eran cómplices al autorizar las deudas. Ellos ocultan que es la misma deuda que se reestructuró para tener intereses más bajos”, expuso.Y es que el líder de MC en Veracruz, expresó que García Jiménez García pasará a la historia como uno de los peores gobernadores de Veracruz, con la deuda registrada en su administración es de 47 mil millones de pesos; endeudando al estado hasta el 2040, motivo por el cual, acusó que “Cuitláhuac, es el nuevo Duarte”, pues entre el primer y segundo año contrajo una deuda de 41 mil 100 millones de pesos; 6 mil 300 millones de pesos más que su antecesor, hoy preso en el Reclusorio Norte.Al respecto, el titular del ejecutivo recordó al líder partidista que apoyó las acciones para el endeudamiento de Veracruz en las pasadas administraciones, pero hoy “se le olvida” y hace críticas al actual gobierno, esto, cuando han cubierto adeudos heredados con el SAT, así como también la reestructuración de los 40 mil millones para pagar menos intereses de deuda.“Estamos buscando mecanismos financieros a fin de no impactar en la deuda. Al SAT se debían más de 9 mil millones de pesos de entes gubernamentales; hemos ido pagando la deuda del IPE, CECYTEV, Tecnológicos, hemos ido pagando más de 9 millones de pesos, la deuda de la UV que no estaba en los 40 mil millones y eran más de 3 mil millones de pesos, es decir, hicimos lo contrario”, apuntó.En conferencia de presa este lunes el mandatario estatal dejó en claro que no entrará controversia, sin embargo, demandó a Sergio Gil que no le falte al respeto comparándolo con el ex mandatario preso.Reiteró que cuando se endeudó a Veracruz, el líder nacional de MC no hizo ningún señalamiento, por el contrario, apoyó y posteriormente hace unos meses encabezó una manifestación con los dirigentes del PRI y el PAN.“Con los que hicieron esto se aliaron. ¿No apareció el líder nacional de ese partido (MC) con el líder del PRI y el PAN en una manifestación en Plaza Lerdo en el Movimiento por la Justicia? Está con los que endeudaron y no dijo nada. Ahora hasta ofende. Más pronto cayó el primero, creen que engañan al pueblo con una declaración así. Se van a querer desmarcar después, pero quedó para la historia”, detalló.Al respecto, adelantó que solicitará al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, que dé cuenta de cómo van al momento la situación de la deuda heredada.“Le voy a pedir al secretario de Finanzas que dé a conocer cómo está el endeudamiento”.