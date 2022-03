Reclama PRD que pese a Alertas de Género, en Veracruz feminicidios no paran

En protesta contra la violencia de género, esta tarde, militantes del Partido de Revolución Democrática (PRD) denunciaron la poca atención que el Gobierno ofrece a esta problemática y exigieron "Alto a los feminicidios y justicia para las víctimas", como se lee en su pancarta.La secretaria de agenda del Partido de Revolución Democrática (PRD), Miriam Lagunes Marín, informó que en este primer trimestre del año ya se han suscitado 30 feminicidios, a pesar de que la entidad veracruzana cuenta ya con 2 alertas de violencia de género."Es increíblemente que con dos alertas de violencia de género, con todo lo que simula este Gobierno que se está haciendo no (se detiene) la violencia contra las mujeres", comentó.Añadió que acciones como colocar carteles en los que se enaltece a mujeres en cargos públicos no sirven de nada si no se está trabajando en lo que verdaderamente importa."Miren como tienen el Palacio de Gobierno, lleno de mujeres que están al frente de las instituciones, queriendo como pintar de morado el actual gobierno, autollamándose el ‘Gobierno más feminista de toda la historia de México’, siendo que claramente nos han dado la espalda a las mujeres con sus decisiones", añadió.Explicó que es necesario seguir trabajando pues hasta el momento no existen programas con perspectiva de género y en lugar de eso, el Gobierno ha disminuido recursos destinados a programas para atender la violencia de género, o la completa eliminación de programas como las escuelas de tiempo completo, que eran de mucha ayuda para madres solteras.Agregó que también se necesitan medidas de rehabilitación para agresores, pues aunque realmente no se aplican sentencias graves a feminicidas, éstas no serían suficientes. Además, dijo que principalmente se necesita un programa de ayuda y reparación de daños hacia las víctimas, algo que, expuso, se ha estado tratando de implementar durante años.Cabe mencionar que la primer alerta de género recae en la violencia de género. En este sentido, Lagunes Marín expresó que aunque se tienen protocolos para la atención de esta alerta aún hace falta mucho trabajo, como instalación de luminarias, más patrullaje, eliminación de terrenos montosos, entre otros.Asimismo, reconoció que proyectos de movilización urbana como unidades de transporte público único para mujeres significan un avance, sin embargo, reiteró que hacen falta más acciones."Aplaudo la iniciativa del ‘transporte rosa’. Sin embargo, hace falta todavía bastante más. No es el caso únicamente señalar, sino que necesitamos que el Gobierno tome medidas que sean en coordinación con todas las dependencias del gobierno", finalizó.