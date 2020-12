Reclaman a Gobierno Estatal pago de pensión a adultos mayores; les deben último trimestre

El presidente de la Alianza de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa, Pablo Hernández Jiménez, nuevamente demandó al Gobierno del Estado para que cumpla con el pago de pensión para adultos mayores del programa 70 y más que falta de cubrir el cuarto trimestre.



"Este es el momento en que no ha pedido el soporte el DIF Estatal a Finanzas para que sea posible que les paguen a los adultos mayores. Falta por cubrir lo que corresponde a octubre, noviembre y diciembre".



Recordó que el 30 de julio, el pleno del Congreso local eliminó la pensión alimenticia que los adultos mayores de 70 años recibían de parte del Estado que estaba contemplada en la Ley 223, que permitía a ese sector recibir una pensión alimenticia de la administración estatal, únicamente recibirán el apoyo económico en caso de estar inscritos en el padrón de beneficiarios a nivel federal.



Explicó que temen que las autoridades se vayan de vacaciones y no cumplan con los pagos correspondientes a los pensionados.



"Se van los trabajadores de Gobierno de vacaciones y ya no se hizo nada. El año que viene ya no podrán hacer el pago porque el recurso ya estaba contemplado para este 2020".



Uno de los afectados, Miguel Ángel Distefano, refirió que al no recibir este pago y siendo actor de teatro, ha tenido que pedir dinero en los camiones.



"Yo soy actor y director de teatro, aparte de este problema, no tenemos la calidad médica que necesitamos. Gracias a Cáritas hemos podido tener atención. Vamos a reunirnos y venir a la plaza Lerdo a morirnos, si nos mandan a nuestra casa a morir prefiero venir a morirme a la plaza Lerdo. Yo para poder subsistir me he tenido que subir a los camiones (a pedir dinero)", finalizó.