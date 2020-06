Reclaman abogados de Orizaba apertura de Juzgados

Abogados del Distrito Judicial de Orizaba protestaron esta mañana afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia, exigen que se abran ya los juzgados. Además, reclamaron que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Sofía Martínez, ha hecho caso omiso a los escritos que le han enviado con peticiones de este tipo.



Dijeron que tienen por presentar un promedio de 600 demandas en los diferentes juzgados, pero si al abrir las interponen se colapsarán los sistemas, por ello es que urge que ya comiencen a trabajar.



Consideraron incomprensible e inaudito que la Presidenta del Tribunal no organice la forma de regresar a las actividades y añadieron que debería de destinar recursos para entregar insumos de protección a quienes efectúan su labor en las diferentes oficinas.



Los expertos en Derecho dijeron que van a pedir juicio político en contra de quienes están lastimando la impartición de justicia entre los que incluyeron a Sofía Martínez y la Fiscal del Estado, Verónica Hernández, pues hay personas que por estar detenidas sus demandas o no resueltas, no pueden tener la paz que necesitan al concluir un proceso jurídico.



Destacaron que de por sí había rezago, ahora tras tres meses de estar cerrados los juzgados es más grave esta situación y lo será mayormente en dado caso que decidan regresar hasta agosto.



Y es que indicaron que tienen conocimiento que los empleados del Poder Judicial están exigiendo retornar hasta agosto porque tienen derecho a disfrutar sus vacaciones de verano.



"Lo que nos preguntamos es cómo van a disfrutar de vacaciones si durante tres meses han cobrado sin trabajar. Ellos sí tienen un salario, nosotros no, y nuestros clientes tienen situaciones difíciles sin resolver".



Los litigantes también protestaron afuera del Juzgado de Primera Instancia, en el Jugado Cuarto y Sexto de lo Familiar, tras hacer una marcha por las calles de Orizaba.