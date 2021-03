Reclaman al Poder Judicial de Veracruz que Juez liberara a implicado en desaparición

Graciela Hernández, madre de Sandra Jennifer Giraldi Hernández, se manifestó en las inmediaciones del Poder Judicial del Estado junto con integrantes de colectivos de desaparecidos.



La mujer reclama al Tribunal Superior de Justicia que un Juez de Control dejó en libertad a José Antonio “N”, implicado en la desaparición de su hija en 2012.



Confirmó que el implicado pagó una fianza y salió del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, sin embargo, el domingo fue llevado a comparecer a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Xalapa.



“Sólo sé que pagó una fianza y la verdad no sé dónde está o qué pasó, la verdad no tengo datos ni se ha comunicado nada, por eso venimos a manifestarnos y hacer presión”, declaró Graciela Hernández.



Extraoficialmente, se maneja que José Antonio “N” pagó una fianza de 70 mil pesos para quedar en libertad, pese a que está bajo proceso por la desaparición de Sandra Jennifer.



Añadió que fue atendida por magistrados, pues considera que se están violentando sus Derechos Humanos e hizo este planteamiento a los togados.



“Durante 9 años esperé este momento, para que con la mano en la cintura al señor le otorgaran una fianza; quiero que la juez explique o notifique por qué le otorgaron una fianza, cuando está señalado de la privación de la libertad de mi hija”, reclamó.



Cabe recordar que apenas ayer domingo, familiares y colectivos realizaron una protesta en la avenida Ruiz Cortines, frente a la agencia de la FGR pero Graciela Hernández sostiene que las autoridades no le confirmaron si José Antonio “N” quedó libre.



De acuerdo con la madre, en septiembre de 2012 José Antonio “N” se ofreció a acompañar a Sandra Jennifer a la UX y desde entonces no existen rastros del paradero de la joven, quien entonces tenía 23 años.



“Porque hay testigos que la vieron subir, que él se fue con ella a bordo de un taxi, hay muchas cosas en la carpeta en las que él aparece”.



Anaís Palacios, exintegrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, dijo que Antonio “N”, de oficio taxista, pudo quedar libre con una fianza de 70 mil pesos.