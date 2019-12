Reclaman ambulantes calles aledañas del Mercado “Jáuregui” para instalarse

Integrantes de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE) se manifestaron en la entrada del Palacio Municipal de Xalapa, exigiendo al Ayuntamiento que les permita vender sus productos en las calles aledañas al mercado Jáuregui.



Teniendo un plantón desde hace varios días en la explanada de plaza Lerdo, en esta ocasión decidieron instalarse en el pasillo del Palacio Municipal.



De acuerdo con José Gregorio Castelán Martínez, del VIVE, las autoridades municipales no les permiten laborar en las calles aledañas al mercado y señaló que les dan preferencia a otras organizaciones.



"Lamentablemente, hoy en la mañana amanecieron acordonadas calles y banquetas donde veníamos nosotros laborando, con policías e inspectores. Desde las siete de la mañana están cuidando para que no nos instalemos, como si fuéramos unos vulgares delincuentes".



Así también, dijo que en campaña, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero prometió que apoyaría a los vendedores ambulantes y actualmente los está reprimiendo.



"Somos cerca de 79 compañeros de la organización VIVE. Queremos aclarar que a otras organizaciones y otra gente de tianguis sí les están permitiendo trabajar aquí en el centro. Nos sorprendemos que gente de otros tianguis ya se estén instalando".



En ese sentido, mencionó que a pesar de tener años trabajando en las calles de la capital, se está privilegiando a otros vendedores, por lo que consideró la posibilidad de que existan "acuerdos electorales".



"Queremos pensar que hay ciertos acuerdos electorales, algunos pagos que les esté permitiendo a ellos y a nosotros no".



Tras unos minutos de manifestación, autoridades municipales salieron a dialogar con los quejosos y les expusieron alternativas de reubicación, por lo que se retiraron.