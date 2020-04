Reclaman falta de agua a Alcalde de Ixtaczoquitlán; exhiben tomas clandestinas de vecinos

Alrededor de 70 pobladores del Centro de la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán se manifestaron la mañana de este jueves para demandar agua potable, ya que señalan que desde hace una semana no tienen. No obstante, en un recorrido junto a autoridades, se reveló que algunos tienen tomas clandestinas y hasta desperdician el líquido.



Los inconformes, quienes llegaron a Palacio Municipal, fueron atendidos por el alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli, quien señaló que la falta de agua de debe a trabajos de mantenimiento.



Posteriormente, al recorrer junto al edil la Laguna de Ojo de Agua, se advirtió que aunque los habitantes saben que la presión del agua no es la más óptima, algunos echan mano de tomas clandestinas para llenar sus albercas o regar sus grandes jardines en hogares de dimensiones considerables.



Castelán Crivelli explicó las obras que han afectado el abasto son para mejorar la red de agua.



Al afirmar que comprenden el problema, los vecinos pidieron que se sancione a quienes “roban” el agua, pues están afectando a los que tienen casas más pequeñas.



En entrevista, el director de Obras Públicas, Manuel Estrada Trejo, confirmó las tomas clandestinas.



"Porque no están reconocidas, tenemos tramos que va la tubería en 2 o 4 pulgadas y encuentra las tomas en 2 o 4 pulgadas hacia algunos particulares o centros recreativos de empresas que son altamente consumidoras de agua, que se conectaron y se están llevando la totalidad del abasto".



Detalló que el 35 por ciento de las tomas que hay en el municipio de Ixtaczoquitlán son clandestinas y un domicilio llega a tener hasta tres o cuatro no reconocidas.



“Encontramos algunas tomas, por ejemplo, que el usuario succionaba completamente con bomba, imagínate: llevas una red en 2 pulgadas y alguien le conecta 1.5 o 2 pulgadas, así se llevan prácticamente el agua cuando el usuario común no tiene agua”, dijo.



Finalmente, acotó que se está dando mantenimiento a las redes de agua y entre las acciones que se hicieron destaca el cambio de bombas, válvulas, tramo de tuberías pero se les dota de agua a los vecinos por medio de pipas.