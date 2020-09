Reclaman familiares traslado de 13 reos a Xalapa sin previa notificación

Familiares y abogados de 13 reos del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Poza Rica reclamaron este miércoles que no fueron notificados, por parte de autoridades penitenciarias, del traslado de los internos a una supuesta audiencia en la ciudad de Xalapa, toda vez que el juicio que enfrentan desde diciembre del 2016 por supuestos delitos de secuestro y portación de armas no ha sido comprobado.



Esposas y madres de los internos dieron a conocer que de manera arbitraria fueron trasladados, con resguardo de la Policía Federal y Guardia Nacional, a una posible audiencia que se realizaría en Xalapa y de la cual no fueron informados previamente, hasta que este martes, al acudir a la visita acostumbrada, el director del CERESO les notificó.



Cabe mencionar que estos 13 reos son parte de las 33 personas que fueron detenidas en diciembre del 2016, en la colonia Arroyo del Maíz, durante un supuesto operativo de la Secretaria de Seguridad Pública, durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien presumió que reduciría los índices delictivos en Veracruz, antes de concluir los dos años de su mandato.



En entrevista con medios de comunicación, los familiares dieron a conocer que hay preocupación por la integridad de los internos porque consideran que se comete violación a sus garantías individuales, luego que con la pandemia, el proceso judicial que enfrentan había sido detenido para evitar riesgos de contagio por Coronavirus y de reanudar las actividades en los juzgados, se realizarían las audiencias por videoconferencias.



De igual manera, sus derechos legales son quebrantados, ya que hablaron con los abogados que defienden de manera individual los casos de los 13 reos y aseguraron que tampoco fueron notificados, por tanto los familiares exigen que se ponga un alto a estas posibles arbitrariedades.



Mencionaron que los delitos que se les imputaron no han sido comprobados, tras ser detenidos en la colonia Arroyo del Maíz, así también han señalado inconsistencias en el proceso judicial porque en una audiencia no se les dio la libertad ante la falta de pruebas.