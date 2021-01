Reclaman productores de Emiliano Zapata más apoyo gubernamental

El cambio climático, la inseguridad, los bajos precios de los productos agropecuarios, pero sobre todo la falta de apoyos por parte de los gobiernos federal y estatal, está ocasionando que productores primarios del municipio de Emiliano Zapata estén dejando de sembrar y reduciendo en gran porcentaje el número de familias que se dedican a esta actividad.



Luis Cisneros Morales, integrante de la Asociación Ganadera Local, quien ha fungido como presidente en cuatro periodos de dos años y durante 24 años ha ocupado diversos cargos en dicha organización, considera que las autoridades del ramo deben involucrarse para que esta actividad en el municipio no se pierda o siga disminuyendo, “y no sólo en Emiliano Zapata, sino en todo el estado y el país, pues hacen falta muchos apoyos para desarrollar el campo”.



Menciona que Emiliano Zapata consta de 392 kilómetros cuadrados de extensión, en donde alrededor del 60% de su población se dedica a la actividad agropecuaria, en donde dada la variedad de su suelo y clima, se cultivan una gran variedad de productos agrícolas.



Pone como ejemplo: en la zona de Cerro Gordo hasta Rinconada, se producen cítricos, limón, chayote, papaya, pepino, maracuyá, guanábana, guayaba, mango, frijol, maíz, caña; es muy diversificada la producción. En la parte más alta, se sigue dando limón, pero un poco más el café, las hortalizas, la calabaza, el pepino, el tomado, chile habanero, chile jalapeño, frijol, maíz, señaló.



“Si te das cuenta es un municipio que genera unan gran diversidad de productos que obviamente son comestibles para la sociedad, por lo que creo que se requiere más atención por parte de las autoridades del ramo para que no se vaya perdiendo la actividad; tener ese apoyo, esa motivación; ese incentivo para que el productor pueda seguir adelante”, añadió.



Abigeato y falta de apoyos para repoblar sus hatos, problemas que enfrentan ganaderos



Enfatiza que cuando se platica con los productores, ellos tajantemente señalan que no necesitan que les regalen todo, “necesitan apoyo para ayudarse, como es el caso del otorgamiento de créditos más blandos, tanto de instituciones bancarias como del mismo gobierno; se les otorgue semilla más barata para sembrarlas; fertilizantes más económicos, esto en el ramo de la agricultura”.



En la ganadería, que también se ha mermado la actividad, se requiere garantizar la seguridad para todos, porque el problema de la inseguridad se presenta en todo el municipio, principalmente el abigeato, en donde se han dado casos que en una noche se han extraído de los ranchos hasta 40 semovientes en una sola noche.



Recuerda que hubo un tiempo, de dos años a la fecha, en que se dieron casos de extorsión a varios ganaderos, sobre todo en la zona de Carrizal, en donde unos 25 de ellos fueron objeto de la acción de estos delincuentes que les establecieron el pago de cuotas por acudir a sus parcelas para desarrollar su actividad.



“Esto generó el desánimo de la gente por el temor de ser agredidos o maltratados físicamente y se vio en la necesidad de vender su ganado y no acudir a sus parcelas para no afectar su integridad física”, apuntó.



Sin embargo, sostuvo, ahora que ya no se tiene este problema como en ese tiempo es necesario que el Gobierno respalde a los productores pecuarios para repoblar el hato ganadero en esa zona, pero que, por las políticas públicas en materia agropecuaria establecidas por el gobierno federal, este apoyo llega a cuenta gotas; en donde con el pretexto de combatir la corrupción quitaron todos los programas destinados al sector.



Ahora, indicó, para paliar la inconformidad generada en el sector rural, otorgan en muchos casos, “apoyitos” considerados de traspatio, al entregárseles un paquete de 15 chivas o cabras con un semental para un grupo de seis personas, que no son suficientes para desarrollar el sector agropecuario de Emiliano Zapata o a los productores.



“Creo que se pueden hacer muchas cosas más, otorgar créditos más blandos, apoyos de ese tipo, como los que había anteriormente, inclusive, gestionar por ahí, inversión privada, que eso sí detonaría al sector rural del municipio”, concluyó.