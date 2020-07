Reclaman que Congreso no ha implementado medidas sanitarias ante pandemia

La junta de coordinación política del Congreso del Estado de Veracruz no ha tomado medidas suficientes para evitar contactos de COVID-19 entre los legisladores.



Al respecto, el diputado local Bingen Rementería Molina señaló que a diferencia de otros Estados, en el Congreso veracruzano no se han aplicado pruebas rápidas de COVID-19 para saber si algún legislador es portador del virus.



Además, consideró que la JUCOPO debería haber implementado ya alguna plataforma digital para sesionar vía electrónica sin necesidad de asistir al Congreso.



"No, absolutamente nada, es la JUCOPO quien tiene la decisión de llevar las medidas de seguridad y sanitización y sería importante que lo hicieran (...) El Senado sesiona de manera digital y acá ni siquiera se han tomado la tarea de implementar las plataformas para hacer sesiones digitales", dijo.



En otro tema, Rementería Molina señaló que más que realizar un juicio político en su contra, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, debería renunciar a su cargo.



Mencionó que este funcionario ha demostrado no tener la capacidad de ocupar ese puesto, desde antes de que empezara la pandemia por el COVID-19.



Sin embargo, ahora que comenzó esta enfermedad, el trabajo de la Secretaría de Salud ha "brillado por su ausencia".