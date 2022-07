Reclaman que Seguro del Magisterio no atiende solicitudes de préstamos

Aurora Salgado Morales, trabajadora del Centro de Iniciación Musical Infantil de la UV en Xalapa, reclamó maltrato del magisterio del SSTEEV, por la falta del pago de préstamo que solicitóSalgado Morales originaria de Xalapa, denunció que los derechohabientes reciben un trato injusto del Seguro del Magisterio, así como docentes y trabajadores, pues señaló que muchos vienen de fuera y son regresados sin que les resuelvan su solicitud.“Me hablaron que me lo iban a pagar y no lo han pagado aún. Me dijeron que era menos, que era de 6 mil. Que me iban a dar 5 mil y que me iban a descontar casi mil de intereses. Y no me lo han pagado aún”. Dijo.La trabajadora asegura tener 30 años laborando y que no había tenido un problema similar. Afirmó que le es de suma importancia obtener el pago del préstamo, pues ella se hace cargo de su hermana que padece esquizofrenia.Aprovechó para exponer que tras la muerte de su madre, su hermano se está apropiando de la casa y mantiene a la enferma en condiciones inhumanas, a la que ni siquiera le da de comer.Ante esta situación, Salgado Morales también pidió la ayuda del gobernador Cuitláhuac García y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le sea otorgado el préstamo que por derecho le corresponde.