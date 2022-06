Reclaman vecinos de la colonia Reforma que CMAS Xalapa no respeta tandeo

Psic. Joaquín Rosas, director de este prestigiado medio de comunicación:Los aquí firmantes somos vecinos de la colonia Reforma de esta ciudad de Xalapa y queremos pedirle de la manera más atenta nos publique esta quejaCMAS Xalapa no está respetando los tandeos y eso no es justo. Según el calendario debimos tener agua el jueves y viernes pasado y estaríamos sin ella, sábado y domingo. Sin embargo, no fue así porque desde el jueves nos dejaron sin aguaY ahorita lunes ya pasa de las 11 am y a pesar de que hicimos el reporte nos dicen que si después de medio día no ha ido su personal a abrir la válvula para que tengamos agua que volvamos a llamarEso no es justo porque creemos que deben tener un orden y respetar sus calendarios y abrir sus llaves desde temprano.Ojala que alguna autoridad de CMAS atienda nuestra llamada porque de verdad que hasta al nosotros hacer los reportes tardan muchísimo en contestarEl agua es un derecho y pagamos por ella, ojalá esta administración haga las cosas mejor y respeten los tandeos como lo informan a la ciudadanía.Muchas graciasAtentamenteVecinos unidos de la colonia Reforma