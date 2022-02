Reclusas del penal de Pacho Viejo no reciben productos de higiene menstrual

Mediante la campaña “Menstruación digna para mujeres en situación de cárcel”, un grupo de activistas sociales pide la colaboración de la ciudadanía en favor de las internas del área femenil del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.Esta acción surgió debido a que las presas de dicho penal no reciben los productos de higiene menstrual, por lo que además trabajan en la elaboración de toallas sanitarias que sean lavables para entregárselas.“Por eso decidimos hacer una colecta, nos empezamos a asesorar para poder llevárselos y de igual formapoder hacer toallas lavables y así poder contribuir al cuidado del medio ambiente”, destacó Valeria Azuara, una de las promoventes.Apuntó que la actividad de acopio de productos de higiene femenina ya lleva un mes, por lo que es importante que las personas de la Capital se sumen a esta causa que busca dignificar a las reclusas de Pacho Viejo."La idea es mantenerla hasta poco después del 8 de marzo para posteriormente hacer la entrega", puntualizó Azuara al tiempo que añadió que hasta ahora han recibido copas menstruales y donaciones en dinero.En ese sentido, enumeró que buscan que la ciudadanía done toallas de tela y desechables, copas menstruales y materiales para elaboración de toallas de tela, que pueden llevar al punto de recolección la Pulcata "La Muina", ubicada en Morelos 42, esquina Sebastián Camacho frente al X24.Asimismo, apuntó que cuentan con otros puntos en el Centro de Xalapa y otros lugares como los Berros, Sauces, Plaza Museo, Humanidades, calle Ébano, Acueducto, Ruiz Cortines, Soriana, CAE y Banderilla.Valeria Azuara acotó que buscarán trabajar con un taller para la fabricación de las toallas lavables; y manifestó que por ahora no tienen una cifra de mujeres recluidas en ese CERESO a las que se van a ayudar "pero se busca que sea la mayor parte posible”.