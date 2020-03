Reclutará IVEA alfabetizadores voluntarios en planteles del Estado

Para abatir los índices de analfabetismo, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) estableció un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación (SEV) para reclutar alfabetizadores en los planteles educativos.



Lo anterior, dado que en Veracruz, un 44 por ciento de la población total dejó sus estudios inconclusos o no sabe leer, reveló el director del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, Héctor Amezcua Cardiel.



Dicha situación ubica a la entidad en el segundo lugar de analfabetismo a nivel nacional, siendo 2 millones 653 mil personas.



“Tenemos más de 562 mil 500 personas analfabetas, más de 922 mil 382 personas que no han terminado la primaria y un millón 166 mil 170 personas que no han terminado la secundaria; esto ha sido por el abandono del trabajo que se hizo en administraciones anteriores”, refirió.



En este caso, el Municipio con mayor rezago es San Andrés Tuxtla, con 40 mil personas sin leer ni escribir.



“Es zona de mucha producción agrícola y mucho trabajo que no ha sido atendido por la pobreza. Las familias migran, los cortadores de piña son muy afectados y sobre ellos vamos a trabajar”, detalló.



En el caso del convenio con la Secretaría de Educación, por medio de éste convocarán a jóvenes en condiciones en las zonas rurales para alfabetizar a sus papás, abuelos y vecinos.



“Nosotros tenemos un presupuesto federal, asciende a 260 millones de pesos pero con estos no le pegamos ni al 10 por ciento del problema, por ello se va a abatir con el trabajo voluntario”, abundó.