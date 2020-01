Recomendable, “Operativo Mochila” para prevenir hechos violentos en escuelas: Iglesia

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, dijo que tras lo ocurrido en un colegio de Torreón, se debe tener una actitud diferente en el cuidado de los niños y adolescentes. Exhortó, además, a no culpar a nadie en tanto no haya pruebas. Fue más allá al comentar que no se trata de enjuiciar sino reflexionar qué se podría hacer para evitar sucesos de este tipo.



Indicó que este hecho sin duda es fruto de la descomposición social que se vive en el país, pero también expresó que “no se puede juzgar la vida de alguien si no se ha caminado en ‘sus zapatos’; este acontecimiento tiene diversas circunstancias en las que no se debe de encontrar culpables de modo fácil, sino que invita a la reflexión”.



Añadió que los adultos tienen una responsabilidad con los niños y más aún los que están cerca de ellos, como los padres de familia, docentes y catequistas.



Por ello, invitó a que se rompan las relaciones superficiales y funcionales con ellos. “Que se le vea al niño, que se le escuche en sus palabras, sus gestos, sus ausencias y así prevenir una cultura de adicción, de depresión”.



Ante la pregunta de que si se debería implementar de nueva cuenta el “Operativo Mochila” en las escuelas, expuso que ante una situación de emergencia de seguridad como la que se vive en el país, hay operativos que pueden ser temporales como medida de prevención y sería recomendable implementarlo en escuelas de todos los niveles.



De igual forma, presbítero propuso como línea de investigación que se indague cómo fue que el menor de edad pudo tener acceso a un arma. En este sentido, consideró que no hay una regulación específica sobre el tema de las armas.