El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, recomendó a los periodistas de la entidad y a dueños de los medios de comunicación que en la medida posible realicen su trabajo desde sus hogares.



Lo anterior, al señalar que el que los comunicadores diariamente tengan que salir a trabajar a buscar la información, a seguir la investigación y buscar la entrevista, también implica un riesgo para su salud.



“Todos los sectores de la población son de suma importancia, desde luego está el de las y los comunicadores que viven en esta entidad. Por esa razón queremos hacer el llamado a los empresarios o propietarios de los diversos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, así como información digital, para que no aflojen las medidas de protección sanitaria para sus colaboradores, es decir, que en la medida posible también puedan realizar el trabajos desde sus hogares”, expresó.



Ramos Alor reiteró su llamado a los profesionales de la comunicación a proteger su salud, recomendándole diversas medidas al momento de realizar su actividad periodística.



“Por ejemplo, que cuando hagan sus entrevistas grupales o colectivas, guarden la sana distancia, utilicen cubrebocas e inmediatamente después de esto laven sus manos y cara continuamente, de preferencia con agua y jabón. Si no tienen esto a la mano, entonces con alcohol en gel al 70%”, sugirió.



Añadió que los reporteros tienen toda la información respecto a las medidas de cuidados y cómo es que la gente se contagia del Coronavirus. “Apliquen ese conocimiento también, eviten por favor las reuniones o fiestas, además estén muy pendientes de su estado de salud, no dejen pasar tanto tiempo tras la aparición de los primeros síntomas”.



El titular de la Secretaría de Salud recordó que el Gobierno del Estado, a través de la dependencia a su cargo, diseñó e implementó un programa de asistencia médica exclusivamente para los periodistas desde junio del 2019.



“Les puedo asegurar que en muchos integrantes del medio periodístico se han logrado hacer detecciones oportunas de padecimientos y ahora con esta pandemia, por supuesto que no los hemos dejado, ni los dejaremos solos. Ustedes cuentan con la asistencia médica especializada, por eso los invito a protegerse y acercarse a su unidad de salud”, aseveró.



Finalmente, llamó a la población veracruzana en general a seguir con las medidas establecidas por las alertas preventivas. “Ya se está trabajando en una cuarta alerta, para que el 14 de febrero se eviten eventos que pongan en riesgo la salud y la vida de la población”.