Recomiendan a ciudadanos dejar combate de incendio forestales a personal entrenado

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba, Raúl Álvarez Oseguera, hizo un llamado para que la gente que no tiene experiencia en incendios forestales no acuda a sofocar la conflagración en el municipio de La Perla, pues podría poner en riesgo su vida.



"Hemos visto mucha actividad en redes sociales de gente que está convocando a donar alimentos y agua y aportes económicos a cuentas, incluso otros que están convocando a la ciudadanía a participar directamente en el combate pero en opinión de nosotros, las aportaciones en especie están bien pero no tenemos referencia de que a las cuentas de banco que se promocionan lleguen los recursos para el combate".



Sobre este incendio que se registra en la zona de La Perla, dijo está controlado y se monitorea que no ingrese al Parque Nacional Pico de Orizaba; hasta el momento no es una amenaza de expandirse.



Añadió que lo que está bajo reserva es convocar a la gente al combate, porque se necesita mucha experiencia. "Nuestras brigadas llevan 10 años de experiencia en campo, conocen el lugar, se saben mover; saben leer el fuego y en todo momento tienen conciencia de su seguridad. Entonces, (tener) gente sin experiencia en la montaña en una situación de alto riesgo, lo que va a provocar es desviar la mirada de los brigadistas hacia cuidar a los voluntarios; eso no es buena idea".



Añadió que el reporte del inicio del fuego fue desde anteayer en la tarde, por eso cerca del Parque Nacional se monitorea su avance para que no entre a esta área natural protegida.



Indicó que desde el 9 de marzo se han tenido incendios en el Parque Nacional Pico de Orizaba del lado veracruzano. Los primeros sí fueron en zonas complicadas como cañadas, donde se tuvo que movilizar mucha gente a través de las brigadas de CONAFOR, CONANP, del Gobierno del Estado, algunos grupos de voluntarios, todos coordinados por gente de la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil.



"Como se metieron a lugares de difícil acceso, no es prudente que la gente vaya al combate directo, entonces lo que se hace es circundarlos y controlar que no se expandan y esperar que se consuma el material combustible y se apague por sí mismo y esa situación ya está bajo control en los incendios que iniciaron hacia la parte norte del Parque Nacional".