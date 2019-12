Recomiendan a docentes tomar precauciones ante inseguridad

Ante la inseguridad prevaleciente en la entidad, el Sindicato Magisterial Veracruzano-FATEEV-CAT recomendó a sus agremiados no viajar solos en zonas en donde la incidencia de asaltos es alta, sobre todo en estas fechas que hay una alta derrama económica por el pago de salarios y prestaciones de fin de año, dio a conocer su secretario general, Luis Alonso Polo Villalobos.



“En las reuniones que hemos tenido con la estructura, se les ha dicho que quienes trabajen por una ruta, dejen sus vehículos y vayan en uno solo, que se vayan dejando y al retornar de nueva cuanta viajar en grupo, a fin de que haya un acompañamiento”, comentó.



Precisó que al tenerse este acompañamiento, inhibe un poco la actividad delincuencial; no obstante, lamentó que hay “compañeros que no hacen caso de estas recomendaciones y viajan solos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que propicia sean objeto de la acción de los delincuentes”.



Además, dijo que se les ha conminado a no “festejar” solos fuera de casa, a tratar de estar buen tiempo en la casa y en el trabajo, “son medidas económicas y domésticas pero que garantizan la seguridad de los agremiados”.



Sin embargo, advirtió que el brindar y prevenir la inseguridad es función del Estado y para eso pagamos religiosamente nuestros impuestos, “para tener una seguridad eficaz y eficiente”.



Reconoció que los asaltos, levantones y secuestros no los han enfrentado aún sus agremiados, pero que tiene conocimiento de esta situación por parte de otros docentes que forman parte de organizaciones magisteriales más grandes, como las Secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y también lamentan que no haya una intervención más directa de sus dirigencias, “como que se hacen occisos”.



Por otro lado, dio a conocer que las autoridades del ramo cumplieron en tiempo y forma con el pago de los salarios y prestaciones de fin de año a los docentes veracruzanos.



“El paquete navideño y el paquete decembrino, todos los gobiernos han cumplido puntualmente, el no hacerlo provocaría un caos social de proporciones tremendas, porque la gente está esperanzada a esa prestación para sufragar muchas de las deudas contraídas a lo largo del año”, añadió.



Finalmente, confió que el 2020 sea mejor la situación, ya van a tener (los integrantes del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez) un año en sus cargos, ya habrá esa capacidad para ir resolviendo con mayor agilidad y prontitud los problemas que se estén dejando rezagados.