Recomiendan a jóvenes que se vacunen abstenerse del alcohol

Este miércoles inició la vacunación contra COVID-19 al sector de 18 años y más en Xalapa, desde temprana hora los habitantes de la Capital del Estado se dieron cita en las diferentes sedes para ser inoculados y pese a que el personal de la Secretaría de Salud atiende las dudas planteadas por los asistentes, es prudente acotar la siguiente información.



Pese a que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicara que “no hay una prohibición para actividades convencionales y consumo moderado de alcohol”, durante la conferencia matutina del Presidente de México el pasado 6 de julio, se extendió la recomendación de evitar el consumo de bebidas alcohólicas al menos por cinco días.



De acuerdo con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es recomendable respetar los 15 minutos sugeridos de estancia en el área de observación tras recibir la vacuna, esto para recibir atención en caso de presentar una reacción inmediata.



Dentro de los posibles efectos secundarios que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica tras ser inoculado son: dolor en el brazo, fiebre leve, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, escalofríos y diarrea. Estos se pueden presentar leves o moderados y al cabo de unos días desaparecerán solos.



La aparición de los efectos secundarios así como su magnitud no tiene relación con la respuesta inmune que el biológico desencadena, por lo que si una persona recién vacunada no presenta efectos secundarios no significa que no desarrollará anticuerpos.



Es importante destacar que pese a que la primera dosis genera una cierta cantidad de anticuerpos contra el Coronavirus, se considera que una persona está vacunada de forma completa tras dos semanas de haber recibido la segunda dosis.



Sobre la combinación de diferentes marcas, en los últimos meses se han dado a conocer estudios que combinan dosis de diferentes vacunas. Sin embargo, la OMS destaca la falta de información en el tema, por lo que no recomienda esta práctica.