Recomiendan a párrocos de Veracruz omitir saludo de paz y no dar la hostia en boca

Desde el pasado viernes, en las iglesias del puerto de Veracruz, ya se toman medidas de prevención ante la alerta por el "coronavirus", afirmó el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza.



Indicó que la Conferencia del Episcopado de México, mandó un comunicado a los Obispos para hacer recomendaciones a los párrocos para omitir el “saludo de Paz" estrechando las manos y que la hostia no se dé directamente en la boca al comulgar.



"A nivel Iglesia piden que el signo de la paz no se dé, que sea a través de una reverencia o a través de la voz con la paz esté contigo, la comunión también, en algunas ocasiones se pudiera dar en la mano, no en la boca", señaló.



El párroco también destacó que es importante no alarmar a la población y que se tomen las medidas que la Secretaría de Salud ha emitido con responsabilidad.



"No alarmar, hay que tomar esto con responsabilidad y poner todas las medias que el sector salud está recomendado porque a veces un comunicado nos puede alarmar y en México vamos muy despacio en cuanto que sigan apareciendo casos".



Víctor Díaz Mendoza reiteró que, por parte de la Iglesia, darán las recomendaciones pertinentes como lavarse las manos y no saludar de beso pero sin contribuir a la alarma.