Recomiendan comprar bebidas alcohólicas únicamente en lugares establecidos

Con el fin de evitar que se puedan tener consecuencias indeseadas al consumir bebidas alcohólicas, el empresario vinatero Luis Cruz Montesinos recomendó a la población adquirir sus productos únicamente en lugares establecidos.



Mencionó que lamentablemente en esta actividad hay quienes llegan a abusar de la buena fe de las personas y ejemplo de ello es la situación lamentable que se vivió en meses pasados cuando varias personas fallecieron o vieron afectada su salud por la ingesta de alcohol adulterado.



Indicó que, para evitar ese tipo de experiencias, lo recomendable es que la gente que va a adquirir algún vino o licor para sus convivios en estas fechas lo haga exclusivamente en centros comerciales o tiendas de reconocido prestigio, que tienen años laborando.



Comentó que si se trata de lugares en donde les pueden expedir factura, eso les da una garantía de que el producto que están adquiriendo es original, de lo contrario no se sabe qué puedan recibir.



Mencionó que los empresarios que tienen sus negocios bien establecidos no se arriesgan a vender productos adulterados o de procedencia desconocida.



Sobre el caso que se tuvo hace algunos meses en la zona de las altas montañas, indicó que, aunque la COFEPRIS realizó una supervisión para dar con la procedencia del alcohol adulterado que causó la muerte de al menos siete personas, no se tuvo reporte de que esas bebidas hubieran salido de aquí.