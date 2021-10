Recomiendan no dar en adopción gatos negros durante octubre

Durante el mes de octubre los gatos negros están en riesgo de ser usados para rituales de brujería, por lo que se recomienda no entregarlos en adopción en esta temporada.Al respecto, la encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, indicó que, desde inicios del mes, las personas que se dedican a estas actividades piden gatos negros y en algunos casos blancos, en adopción, para guardarlos y usarlos en el último día para brujerías.“Recomendamos que en el mes completo de octubre no se entreguen en adopción gatos negros, la gente tiene la creencia que sirven para brujerías y empiezan a pedir gatos desde que inicia octubre porque a finales no les entregan”, detalló.Dijo que ya es común que la gente solicite los animales a través de las redes sociales, por lo que señaló que quien tenga gatos en adopción debe investigar los perfiles y de preferencia no darlos en este mes.“En internet hay gente que se dedica a estas cosas, y piden en adopción gatos negros o blancos incluso desde mes y medio antes, empiezan a pedir desde septiembre y los guardan. Estas cosas si existen, pensamos que son supercherías, pero hay gente que se dedica a esto.De preferencia tener cuidado a quien se le da, se investiga, si son perfiles nuevos, se busca en sus publicaciones y aunque se entreguen a domicilio no es garantía, es un mes difícil para los gatos”, finalizó.