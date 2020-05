Recomiendan yoga contra el estrés de la cuarentena

La cuarentena ha ocasionado ansiedad en la población, el encierro y el estrés por la pandemia crece conforme pasan los días, por ello, expertos recomiendan la práctica de algún deporte o disciplinas, como yoga y meditación.



De acuerdo con la instructora de yoga, Sayuri Yong, a través de las diferentes posturas y el manejo de la respiración se logra manejar mejor el estrés que se ha generado en estos dos meses de aislamiento y tensión.



Lo recomendable es practicarlo una vez al día, entre 10 y 15 minutos y no se requiere un conocimiento mayor porque existen clases asistidas en línea.



"El estrés, la ansiedad que ya te quieres salir, ya te asomas por la ventana, te quieres tirar del balcón, esto te ayuda a centrarte, tener calma, tener paz, no es fácil pero mientras lo hagas una vez al día, no tienen que ser prácticas de una hora, podemos hacer técnicas específicas que nos pueden ayudar a estar en paz", dijo.



La instructora de yoga indicó que además se puede reforzar el sistema inmunológico, lo cual ayuda como una medida más “para protegerse del coronavirus” al tiempo que se libera estrés.



"Te ayuda a reforzar el sistema inmunológico, hay muchas técnicas, yoga es muy integral, con la respiración cuando hacemos inhalaciones y exhalaciones lo que hace tu cuerpo es activarse, con el oxígeno que entra se activan las células y eso reactiva el sistema inmunológico, los huesos, sistema digestivo y todo".



Incluso es recomendable para niños como una actividad conjunta con los padres, para así generar mayor armonía en el hogar.



En los últimos años, la práctica de esta disciplina se ha popularizado y con las condiciones sanitarias actuales, se ha convertido en una de las mejores opciones para ejercitar el cuerpo y la mente.