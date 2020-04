Reconoce AMLO que se necesita más personal médico para enfrentar el Coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuenta con el equipo médico necesario para enfrentar la pandemia del Coronavirus y anunció que ya han sido contratados alrededor de 4 mil trabajadores de la salud, pero, reconoció, que se necesita más personal.



“No hay problema de rebase (…) no tenemos problema, afortunadamente, tenemos las camas de los hospitales que se necesitan. Hoy tenemos una reunión para hacer el último inventario de camas, ventiladores, monitores, médicos especialistas, enfermeras. Muchas gracias a los médicos, les hemos hecho dos, tres llamados, el último fue a los médicos y enfermeras de 65 años y respondieron muy bien”, señaló.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que mañana martes en el “Pulso de la Salud”, el equipo de salud anunciará que se han contratado a más de 4 mil trabajadores “pero necesitamos más porque es un problema estructural, en el periodo neoliberal se dejó en bancarrota el sistema de salud, no hay médicos, no hay especialistas”.



“Imagínense se dedicaron a comprar aviones de lujo, a robar, a derrochar”, concluyó el mandatario.