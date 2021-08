El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recordó a las personas que recibieron su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer que deben esperar a que llegue el biológico y se programe su aplicación.



Desde el Gimnasio Omega, donde varios ciudadanos acudieron a recibir la segunda aplicación pero al ser de dicha farmacéutica, no se les permitió entrar, porque la que se está aplicando en Xalapa es la de Sinovac.



“Hay un registro de rezago de segundas dosis que por causa, sobre todo de las involuntarias, estuvieron enfermos o algo pero también las voluntarias, estamos viendo la manera de teniendo vacuna, generar grupos y vacunarlos pero es otro esquema de rezago”, dijo.



En entrevista, reiteró que son menos las personas que están en esta situación, por lo que al llegar la vacuna de Pfizer, se les programará para que acudan a algún centro de salud y sean inmunizados con la segunda aplicación.



“Se les registra y en otro momento que haya la vacuna, se le llama para algún centro de salud, algún hospital y allí se les vacuna. Tenemos que tener vacuna para poder realizar esa vacunación porque fue un rezago voluntario o involuntario, entonces no podemos tener la vacuna a expensas de cuando a uno se le ocurra”, puntualizó.



Aclaró que aunque ya se haya pasado el tiempo previsto para la segunda inoculación, el Consejo Nacional de Salud revisa los casos y autoriza la aplicación del biológico.



“Yo he dicho que los tiempos que marcan todavía son posibles de tener un tiempo más para poder completar el cuadro de inmunidad que requiere el cuerpo. Eso lo deciden ellos (el Consejo), cuando ellos lo autorizan al ver los casos, nos dan la vacuna y ya vacunamos a esa gente”, precisó Huerta Ladrón de Guevara.



Sobre la confusión que ha causado entre los xalapeños el cambio de dos sedes de inmunización (El Olmo por la Universidad Anáhuac y la Escuela Secundaria Técnica número 97 por la Primaria “Insurgente Pedro Moreno”), afirmó que se está generando una estrategia para reorientar a las personas que desconocen el nuevo centro de aplicación.



Señaló que los ajustes se debieron a que las instituciones educativas se están preparando para el regreso a clases presenciales y están realizando limpieza de las instalaciones y en el caso de El Olmo, el dueño del edificio presentó “algunos inconvenientes” por el uso para la vacunación.