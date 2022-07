Reconoce CMIC transparencia en asignación de obra pública en Xalapa

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Xalapa, Gonzalo Pardo Ramos, aseveró que los encargados de obras en Xalapa saben que, si se les llegara a pedir “moche”, cuentan con el respaldo del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.En este sentido, expresó que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Ávila Devéeze, destaca por su "honradez" y "solvencia moral", por lo que descartó que existan este tipo de prácticas en esta administración municipal.A decir del entrevistado, en la administración de Ricardo Ahued Bardahuil, los contratos de los proyectos que se ejecutan en la Ciudad se obtienen de manera transparente e incluso el munícipe los conminó a denunciar actos de corrupción, en caso de que los hubiera."El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil es el primero en decirnos, que si algún funcionario de cualquier nivel nos pide algún ‘moche’, que se lo digamos directamente a él, para que caiga quien caiga lo retire del cargo. Sabemos de la solvencia moral y de la honradez probada por el Alcalde en todos los puestos que ha tenido a su cargo", afirmó.Pardo Ramos reiteró que Ávila Devéeze "es un ejemplo de funcionario y se sabe de su transparencia y honradez en los cargos encomendados. Cuando entramos a la CMIC con el nuevo Comité Directivo, fuimos a visitarlo y nos reiteró la instrucción de que aquí no había ningún ‘moche’ a nadie".Añadió que el Director puso a su disposición una sala de juntas para que todas las correcciones y/o revisiones de estimaciones se realizaran, logrando con ello transparencia y evitar cualquier situación de corrupción al no hacerse las revisiones en las oficinas del organismo empresarial."También nos dijo que se iban a considerar a todas las empresas locales en las invitaciones y al día de hoy debo reconocer que sí han cumplido con su palabra, ya que las y los afiliados a mi Cámara han tenido las invitaciones y las que han sido las ganadoras, no se les ha pedido absolutamente ningún tipo de ‘moche’", reafirmó.También destacó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) ha considerado a constructores agremiados a la CMIC para las obras de drenaje y suministro del vital líquido."A la fecha son más de 35 empresas de la CMIC que tienen una obra que va de los 150 mil a los 650 mil pesos, aunque son obras pequeñas detonan la economía local y ayudan muchísimo a nuestra industria", resaltó el empresario.De igual modo, rechazó que él como Presidente de esta organización en Xalapa se quede con todas las obras que les han dado en el Estado por parte de la administración de Cuitláhuac García Jiménez."En este año puedo asegurar que ni mi empresa ni alguna de las empresas del Comité Directivo tienen actualmente obra contratada en el Estado y la mayoría de las empresas afiliadas tampoco", aclaró.En cambio, expuso que, a diferencia del pasado, ahora las obras se licitan, considerando a las empresas locales."Nosotros llevamos en el Comité Directivo apenas 4 meses y estamos en proceso de ir a visitar a las dependencias donde hay obra pública para activar a nuestra industria y que consideren a nuestras y nuestros afiliados", mencionó.Aseveró que la CMIC Xalapa es garante de formalidad, calidad y transparencia, ofreciéndole a todos sus afiliados la oportunidad de que reactiven sus empresas."Hoy más que nunca al tener transparencia y unidad, fortalecemos a nuestra industria y detonamos a los proveedores locales y todas las cadenas de valor, generando también más y mejores empleos directos e indirectos", refirió Gonzalo Pardo.Para finalizar, dejó en claro que a través del observatorio se verifica que todas las obras que se contraten en Veracruz cuenten con la calidad, solvencia económica y técnica, logrando una garantía para todos los habitantes de la Entidad.