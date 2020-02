Reconoce Hospital de Río Blanco ayuda de AOPAC para abastecer medicamentos

Aunque no se cuenta con todos los medicamentos para los tratamientos de los menores con cáncer en el Hospital Regional de Río Blanco, tanto la dirección del nosocomio como la Asociación Orizaba Propone AC (AOPAC) hacen lo posible porque se tenga lo necesario, indicó Víctor Hugo Cabrera García, jefe del área de oncología pediátrica en ese nosocomio.



Explicó que el abasto de medicamentos no está al 100 por ciento, pero aseguró que se cuenta con lo indispensable para que por lo menos no se atrase mucho el tratamiento de los niños y puedan seguirlo, aspecto que es muy importante pues influye en su sobrevida y recaídas.



Destacó que la ayuda de AOPAC ha sido muy importante, pues si esta agrupación no podría hacer gran cosa, ya que no sólo se trata de los tratamientos, sino que hay medicamentos que no son utilizados de primera instancia y se le pide a la asociación que se los facilite.



Mencionó que por ejemplo hubo un tiempo en que se dio el desabasto de Metrotexate, que es un fármaco que se usa frecuentemente, sobre todo para los casos de leucemias, y aunque esa problemática se dio a nivel nacional, no les afectó mucho por el respaldo de AOPAC, que les permitió solventar esta parte.



Respecto a los problemas que se siguen teniendo por desabasto, aseguró que tanto esa asociación civil como la dirección del HRRB trabajan para atender esa situación.



Cabe recordar que AOPAC está presidida por la señora Osi Pirez de Diez, quien cuando se tuvo la problemática más fuerte la denunció de manera pública.