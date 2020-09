Reconoce IMSS labor de camilleros durante emergencia sanitaria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, reconoce el trabajo de los camilleros durante esta emergencia sanitaria y es que ellos hacen equipo con personal médico, además constituyen un eslabón para que los procesos se lleven a cabo en óptimas condiciones.



Con un poco más de un año de antigüedad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el camillero Manuel Alberto Martínez Torres no imaginó apoyar en la atención de pacientes hospitalizados por COVID-19.



Desde el inicio de la emergencia sanitaria, ha estado asignado al quinto piso del Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, en donde apoya a las enfermeras para bañar a los pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos, y movilizarlos para evitar lesiones en la piel.



“Cuando son dados de alta, nos corresponde bajarlos para que se reencuentren con su familia. Momentos que son muy gratificantes, ya que nos permiten ser parte de la alegría y emoción al recibir a sus pacientes, con los que no habían tenido contacto por varias semanas, en algunas ocasiones”.



Indicó que ellos no salvan vidas como lo hacen los médicos, pero también tienen un trabajo fundamental para poder apoyar al paciente y es que de igual forma apuntó que él ya dio positivo a coronavirus, pero su cuadro fue leve y le permitió reincorporarse a su labor, una vez pasado el tiempo establecido por los médicos.



"Esta experiencia me permite tener empatía con los pacientes y la lucha que enfrentan, por lo que, en equipo con el resto del personal, busco dar lo mejor de mí para ayudar a los pacientes de COVID-19".