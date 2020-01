Reconoce Orizaba gran número de casos de dengue durante temporada pasada

La coordinadora de Salud del Ayuntamiento de Orizaba, Irasema del Bosque Márquez, reconoció que Orizaba ocupó el segundo lugar en número de casos de dengue en el Estado durante la pasada temporada.



"No estamos orgullosos de eso, pero no está en nuestras manos, este mosco mutó. A pesar de que Limpia Pública se esmera mucho, vemos gente que arroja basura. Sí nos fue mal y esperamos que la próxima temporada nos vaya mejor y es que no es culpa de IMSS o ISSSTE o Sector Salud, es de todos, porque somos responsables".



Indicó que a pesar del frío, se van a tomar acciones para que no suceda lo del año anterior, que hubo muchos casos. "Vamos hablar con jefes de manzana con apoyo de Mantenimiento Urbano y Limpia Pública, así como Jurisdicción Sanitaria para eliminar criaderos".



Pidió que la gente tome con compromiso tener limpia su casa para que no haya criaderos y es que dijo que todos deben tener participación en prevenir. Añadió que en recientes días se tuvieron reuniones entre todas las áreas municipales y estatales involucradas en este tema.



"Orizaba tiene casas con techos altos, tejas y canales donde se atora la basura y eso es un criadero potencial en las casas antiguas, por ello se va hablar con la gente para poder erradicar el mosco transmisor del dengue".