Reconoce SEV labor educativa de docentes durante la pandemia

Se entregaron reconocimientos a la práctica educativa y Veracruz fue sede nacional, informó la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, al referir que el esfuerzo titánico y el gran compromiso que tuvieron las maestras y maestros durante la pandemia, no han sido pasado por alto por las autoridades educativas.En el evento que tuvo lugar en el World Trade Center de Boca Del Río, Aguilar Amaya explicó que para todos ha sido difícil esta crisis sanitaria mundial, pero especialmente para los docentes a los que se les ha complicado enormemente su labor.Sin embargo, dijo, nunca se han dejado vencer ante la adversidad y por el contrario se han adaptado y han demostrado cómo con gran orgullo se lleva a cabo la profesión docente, con responsabilidad y con dignidad, a pesar del caos que cada uno vive.“Es por ello que estamos el día de hoy, su vocación de servicio no ha pasado por alto y sin duda, nos ha llenado de orgullo a Veracruz y al país”, apuntó al dar su mensaje de bienvenida ante la presencia de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; de la titular de la Usicamn, Adela Piña Bernal; del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.“He compartido el aula con alumnos y considero que las maestras y maestros tenemos una enorme responsabilidad y también la capacidad de dar esperanza al mundo del mañana, pues de nosotros depende inspirar y dejar huella en las vidas que tocamos”, destacó.Aguilar Amaya sostuvo que la pandemia ha sido un hecho histórico que fue un parteaguas en la cotidianeidad, incluyendo la forma en la que se enseña y se aprende, “por ello es importante que hoy más que nunca se cambie el enfoque de la educación y no solo buscar aumentar la productividad”.La funcionaria educativa anotó que se deba trabajar y fomentar otra forma de educación que sea enfocada en la inteligencia emocional, que se debe cultivar todos los días a través de la empatía y sobre todo con los rezagos a los que los docentes se han enfrentado en esta etapa.Durante la presentación del reconocimiento a la práctica educativa, dijo que la labor del docente es vital por lo que refrendó el compromiso de continuar apoyando de manera en la que correspondan los maestros y dándoles las herramientas necesarias para que sigan haciendo de la mejor manera su trabajo.