Récord en remesas exhibe fracaso de la 4T para crear empleos: PAN

Luego de que 53 migrantes murieran dentro de un tráiler abandonado en Texas, Estados Unidos, entre ellos veracruzanos, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) recriminó al Gobierno de MORENA en la entidad la falta de empleos y demandó la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, pendiente desde 2018.En conferencia de prensa, el líder del partido, Federico Salomón, advirtió que los récords de remesas que presume la “4T” muestran el fracaso de la actual administración.“La migración se ha convertido en un fenómeno de gran impacto social en el Estado y el país. A nivel nacional, al quinto mes del 2022, las remesas familiares alcanzaron la cifra de 5 mil 172.5 millones de dólares de acuerdo con los datos del Banco de México. Es una prueba del fracaso de la política social y económica de los actuales gobiernos, aunque otros lo manejan y disimulan cómo un logro de ellos”, dijo.Detalló que según cifras del INEGI durante 2020 fueron 36 mil 493 veracruzanos los que salieron de la entidad para buscar oportunidades de empleo o vivir en otro país.Salomón Molina criticó que en Veracruz no haya desarrollo ni empleo, reiterando que las remesas pasaron de mil 383.66 millones de dólares a 2 mil 034.32 millones de dólares del 2018 a 2021.Por ello, señaló que la falta de oportunidades laborales ha obligado a jóvenes y padres de familia a buscar mejor calidad de vida en el extranjero, pero lamentablemente no todas logran encontrarla.“Para Acción Nacional, la migración tiene una dimensión social, económica, de derechos humanos y seguridad. Nosotros tenemos la firme convicción de que debemos atender con un enfoque integral, colocando siempre en el centro a la dignidad humana y evitando se convierta en una nueva forma de esclavitud como consecuencia de las acciones de redes internacionales en trata de tráfico de personas”, dijo.El dirigente panista acusó que el actual Gobierno de Veracruz no atiende esta realidad de manera adecuada, cuestionando qué medidas ha tomado para atender a los migrantes, a sus familias y así evitar tragedias.Ejemplificó que no se han interesado en establecer el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, el cual quedó establecido en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz decretada por el Gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares el 5 de octubre de 2018 Dicha Ley, busca “garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de su situación migratoria”.Además, organiza la estructura y atribuciones del mencionado Instituto, el cual tendría como objetivo proponer, instrumentar y coordinar la política estatal de atención a migrantes.La Ley también implicaba la creación de un “Registro Estatal de Personas Migrantes” y una “Cédula Estatal de Identificación Migratoria”; el documento sería expedido por el Instituto de Atención a Migrantes y el mismo organismo se haría cargo de operar y mantener actualizado el Registro.Entre otras atribuciones y obligaciones del Instituto se estableció coordinar e instrumentar la política pública de atención a migrantes; plantar reformas a esta Ley migratoria; crear los mecanismos para facilitar a veracruzanos en el extranjero la tramitación de documentos y hasta “promover y financiar entre las instituciones de educación superior la investigación en la materia”.