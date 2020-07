Recorte de personal en empresa Tyasa no obedece precisamente a la pandemia: CROM

Aunque a través de las redes sociales se ha generado mucha especulación con el tema de trabajadores despedidos en la empresa Talleres y Aceros (Tyasa), la realidad no corresponde a todo lo que ahí se menciona, indicó el secretario general de la CROM, Alfredo Hernández Ávila.



Indicó que a través de ese medio se ha mencionado que 35 personas fueron despedidas y al momento no se sabe si es exactamente esa cifra, pues esa medida alcanzó tanto al personal sindicalizado como al de confianza.



Señaló que hace varios meses comentó que en su momento la falta de crecimiento económico que se vivía y otros factores iban a alcanzar a las empresas en algún momento y lamentablemente eso ya ocurrió.



Mencionó que en el caso de Tyasa, esta empresa tiene su estrategia para realizar un recorte y no obedece precisamente a la pandemia, por lo que descartó, asimismo, que se haya despedido únicamente a personas mayores de grupos de riesgo, pues se sabe que la empresa hizo un esfuerzo por mantener su nómina completa pero ya no le fue posible, pero se espera que no haya más despidos.



Agregó que derivado del Contrato Colectivo que mantienen con diversas industrias y empresas, en su momento recibirá el informe del personal del que se prescindió y al cual se debió liquidar conforme a la ley.



Indicó que en caso de que exista una inconformidad por parte de un trabajador, éste puede recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para defenderse.