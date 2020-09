Recorte en seguridad “empodera a la delincuencia”, critican evangélicos

El ciudadano ha perdido la capacidad de asombro, no es normal el alto índice de violencia que se vive no sólo en Veracruz sino en todo el país y eso está afectando a los niños que lo ven como algo normal, lo cual es condenable, aseveró el presidente de Iglesias Evangélicas en Veracruz, Alfredo Luna Murillo.



"No es normal que una persona muera con tanta violencia, híperviolencia, que sea descuartizado, nadie tiene derecho a quitar la vida y ahí entran las instituciones de justicia, México está podrido en su sistema y los hechos violentos de los últimos días son un claro ejemplo de ello", declaró.



Luna Murillo condenó los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en la zona centro y urgió a las autoridades a acabar con corrupción.



"Esto es condenable, es un trabajo de las autoridades que tienen el presupuesto para combatir la delincuencia".



Lamentó que haya recorte de recursos en el rubro de la seguridad, "pues eso le da combustible a la delincuencia y no se puede enfrentar a una organización de las tinieblas con pocos recursos, el hecho del recorte empodera a los amadores de la violencia, es hora que el ciudadano levanté la voz y exija al Congreso Local que se ponga a trabajar y haga algo al respecto", señaló finalmente.